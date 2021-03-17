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Дума разрешила главе Минюста посещать колонии и СИЗО без спецразрешения

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о праве министра юстиции посещать колонии и следственные изоляторы без специального разрешения. Законопроект №1078991-7 правительство внесло в палату 18 декабря 2020 года.

Закон включет главу Минюста в список чиновников, у которых такое право уже было. Пока в перечне президент, премьер-министр, губернаторы, главы региональных правительств, депутаты Госдумы и сенаторы, Генпрокурор и уполномоченные им прокуроры, федеральные и местные омбудсмены и члены общественных наблюдательных комиссий.

Речь идет о возможности посещать без специального разрешения учреждения и органы исполнения наказаний, следственные изоляторы ФСИН, МВД, пограничной службы ФСБ и гауптвахты.

Закон вносит поправки в Уголовно-исполнительный Кодекс и законы "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (103-ФЗ) и "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (5473-I).

Минюст ФСИН МВД ФСБ Госдума

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