Российская ГК "ЭФКО" начала производство растительного мяса

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Группа компаний "ЭФКО" сообщила, что начала выпускать мясо из растительных белков. Первая партия растительных бургеров уже отгружена дистрибьютору HoReCa "Восток-Запад".

Это котлеты из комбинации соевого, горохового и рисового белков, сочетание которых обеспечивает сбалансированный аминокислотный состав. Они называются хайбургеры. По вкусу и органолептическим свойствам они похожи на мясо животных, рассказали в компании.

К 2021 году "ЭФКО" планирует выпустить и другие растительные аналоги мяса: шницели и хайгетсы со вкусом куриного мяса.

"ЭФКО" вложила более 100 млн рублей в разработку и пилотное производство соевого мяса на базе инновационного центра "Бирюч-НТ" в Белгородской области. Производственная мощность линии - 500 кг в месяц. Группа также планировала вложить около 4 млрд рублей в проект производства растительного мяса в Белгородской области. Мощность первой линии - 8 тыс. тонн продукции в год. Начало массовых продаж для сегментов b2b и b2c запланировано на первый квартал 2021 года.

ГК "ЭФКО" занимается производством пищевых ингредиентов, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности, является крупным производителем майонеза, растительного масла, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции, а также компонентов кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Продукция компании экспортируется более чем в 50 стран. Производственные активы расположены в Белгородской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Подмосковье и Казахстане.