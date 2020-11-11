Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:49Заразились
на 11.11В России 1 836 960+19 851В мире 51 456 775+542 799

Российская ГК "ЭФКО" начала производство растительного мяса

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Группа компаний "ЭФКО" сообщила, что начала выпускать мясо из растительных белков. Первая партия растительных бургеров уже отгружена дистрибьютору HoReCa "Восток-Запад".

Это котлеты из комбинации соевого, горохового и рисового белков, сочетание которых обеспечивает сбалансированный аминокислотный состав. Они называются хайбургеры. По вкусу и органолептическим свойствам они похожи на мясо животных, рассказали в компании.

К 2021 году "ЭФКО" планирует выпустить и другие растительные аналоги мяса: шницели и хайгетсы со вкусом куриного мяса.

"ЭФКО" вложила более 100 млн рублей в разработку и пилотное производство соевого мяса на базе инновационного центра "Бирюч-НТ" в Белгородской области. Производственная мощность линии - 500 кг в месяц. Группа также планировала вложить около 4 млрд рублей в проект производства растительного мяса в Белгородской области. Мощность первой линии - 8 тыс. тонн продукции в год. Начало массовых продаж для сегментов b2b и b2c запланировано на первый квартал 2021 года.

ГК "ЭФКО" занимается производством пищевых ингредиентов, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности, является крупным производителем майонеза, растительного масла, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции, а также компонентов кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Продукция компании экспортируется более чем в 50 стран. Производственные активы расположены в Белгородской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Подмосковье и Казахстане.

ГК ЭФКО Белгородская область

Новости по теме

Новости

Греф отметил, что США почти израсходовали ресурс для антироссийских санкций

Что произошло за день: среда, 11 ноября

Российские студенты будут учиться удаленно до 6 февраля

Российские студенты будут учиться удаленно до 6 февраля

Врио гендиректора "Аэрофлота" стал Андрей Чиханчин

Минсельхоз обеспокоился галопирующими наценками на лососевые

Минсельхоз обеспокоился галопирующими наценками на лососевые

Беглов наградил главу горизбиркома Петербурга орденом Почета

Госдума приняла большой пакет поправок в Налоговый кодекс. Обобщение

Госдума приняла большой пакет поправок в Налоговый кодекс. Обобщение

Суд арестовал солдата, застрелившего трех сослуживцев под Воронежем

Суд арестовал солдата, застрелившего трех сослуживцев под Воронежем
Экономический кризис

Белоусов усомнился в ценности советов смягчить выход из бюджетных стимулов

Россия закроет торгпредства в Литве и на Украине

Россия закроет торгпредства в Литве и на Украине
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');