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Ученые РФ создали недорогую систему распознавания лиц, скрытых маской

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) впервые в России научили систему "умный дом" распознавать лица под медицинской маской, используя недорогие видеоадаптеры, сообщает в среду пресс-служба вуза.

По словам разработчиков, система может применяться на предприятиях с проходными пунктами. "Чтобы идентифицировать личность, лицо которой скрыто под маской, был разработан специальный алгоритм: он выделяет ключевые точки в верхней части лица и по ним определяет человека. Система считывает ту часть лица, которая не скрыта маской, и сравнивает ее с биометрическими данными, загруженными в базу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разработке используются обычные процессоры стоимостью от 14 тыс. рублей - примерно в 20 раз дешевле видеокарт, применяемых в аналогичных системах.

Алгоритм позволяет пропускать до 30-40 человек в минуту через турникет: нет необходимости специально останавливаться перед камерой. При этом алгоритм не позволяет обмануть систему с помощью фотографии или изображения на экране. Разработка позволяет не только распознавать лица и объекты, но и производить интеллектуальное видеонаблюдение и удаленную идентификацию.

"Мы формируем базу данных, чтобы определить, есть у человека доступ на предприятие или нет. В базе хранятся не изображения лиц, а их оцифрованные значения: расстояния между ключевыми точками на лице. База формируется следующим образом: всем сотрудникам организации делают фотографии с разных ракурсов и загружают их биометрические данные. Если придет кто-то, чьих данных нет в базе, система это покажет", - приводятся в сообщении слова одного из разработчиков, доцента кафедры автоматизированных систем управления НГТУ Ивана Томилова.

В сообщении также отмечается, что такую систему можно запустить даже на обычном компьютере. В настоящее время разработка находится на стадии опытной эксплуатации. Проект рассчитан на два года.

НГТУ Новосибирск Иван Томилов

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