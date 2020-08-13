ВЦИОМ узнал, что в победу Лукашенко на выборах верит половина россиян

59% опрошенных верят, что Лукашенко останется у власти

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В России 51% населения считают достоверными официальные результаты президентских выборов в Белоруссии, показал опрос "ВЦИОМа". При этом 22% опрошенных сказали, что эти итоги отражают волю избирателей, а 29% допускают, что на местах были возможны подтасовки, но в целом они на результаты не повлияли.

В то, что президент Александр Лукашенко подавит протесты и сохранит власть, верят 59% респондентов. Только 6% допускают, что протесты усилятся и он потеряет власть. 12% опрошенных склоняются к версии, что Лукашенко президентский пост не оставит, но будет двоевластие.

России выгодней, чтобы у власти остался Лукашенко, считают 64% опрошенных и только 12% сказали, что в интересах России победа белорусской оппозиции.

На просьбу охарактеризовать происходящее в паре фраз 11% россиян сказали, что в Белоруссии происходят президентские выборы, и также 11% - что там происходят "массовые беспорядки, митинги, протесты". 10% опрошенных сказали, что в Белоруссии "народ недоволен действующей властью" и там происходит "бунт против Лукашенко и его власти". Еще 7% охарактеризовали события как "недовольство результатами выборов" и "протесты против нечестных выборов". 5% респондентов увидели в Белоруссии "попытку организовать майдан".

За месяц на 9 п.п. увеличилась доля россиян, оценивающих отношения с Белоруссией как дружественные (26%). Каждый четвертый характеризует их как спокойные (25%), практически такая же доля (22%) — как прохладные. Добрососедскими отношения назвали 13% россиян (−4 п.п. с июля), напряженными их видят 8% россиян, а враждебными – 1%.

Отношение к президенту Лукашенко положительным называют 47% россиян, с июля это значение снизилось на 5 п.п. Безразлично относятся к нему 35% россиян, отрицательно — 12%.

Последний опрос был проведен 11 августа по телефону среди 1600 взрослых россиян.