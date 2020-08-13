На Ямале изучат ДНК оленей, чтобы сделать их более упитанными

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Научный проект, направленный на исследование ненецкой породы северного оленя, стартует в октябре этого года в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Изучение генетических особенностей ямальских оленей в сочетании с индивидуальным учетом конкретных племенных животных кратно повышает эффективность селекционной работы - олени в итоге становятся здоровыми, более упитанными и способными к производству здорового потомства", - сообщил директор Ямальской опытной станции (Тюменский научный центр Сибирского отделения РАН) Максим Максимчик, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, благодаря исследованиям улучшится сохранение взрослых оленей, деловой выход телят, снижение яловости маток, высокая скорость роста телят, племенной класс животных.

"В конечном итоге потребитель получит более качественную продукцию оленеводства", - отметил специалист.

Как сообщил директор Северо-Западного центра междисциплинарных исследований проблем продовольственного обеспечения (Санкт-Петербург) Касим Лайшев, на данный момент специалисты разрабатывают алгоритм уникального генофонда ненецкой породы северного оленя.

Проект, разделенный на три этапа, рассчитан на три года. Он включает в себя генетический анализ, оценку генофонда и аномалий, разработку руководств по получению оленеводческими хозяйствами высокопродуктивных племенных оленей. Работу ученые будут проводить в оленьем стаде Ямальской опытной станции.