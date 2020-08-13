В реке Кубань за сутки погибли десятки тысяч мальков осетровых рыб

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - За сутки в реке Кубань в районе Краснодара погибли больше 25 000 маальков особо ценных осетровых пород. Как сообщил начальник Кубано-Адыгейского отдела рыбоохраны Росрыболовства Аслан Янок, из-за сильной засухи в водоемах сильно упал уровень воды.

В Адыгее из-за засухи на рыбоводных предприятиях сложилась критическая обстановка. По словам чиновника, нехватка воды началась и на Адыгейском осетрово-рыбоводном заводе, что грозило полной гибелью молодняка. В связи с этим в среду руководство завода решило экстренно выпустить всю молодь в реку Кубань ниже по течению спуска воды из Краснодарского водохранилища.

В ночь на четверг сброс воды из водохранилища сократился почти вдвое, что привело к резкому обмелению реки, и погибли 25 700 мальков из 130 000, сказал Янок.

Тысячи погибших или умирающих мальков осетровых пород в четверг днем обнаружили на берегах обмелевшей Кубани жители микрорайона Гидростроителей Краснодара. В ближайшее время, по словам начальника Кубано-Адыгейского отдела рыбоохраны, вся погибшая рыба будет утилизирована.

В министерстве природных ресурсов и окружающей среды Краснодарского края подтвердили, что засуха крайне негативно повлияла на состояние всей экосистемы реки Кубань и что ее последствия будут ощущаться в течение нескольких лет.