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Более трети посевов риса на Кубани оказались под угрозой из-за засухи

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Под угрозой засухи в Краснодарском крае находятся посевы риса на площади порядка 50 тысяч га. Комиссия Минсельхоза готовит рекомендации для принятия оперативных мер. Вопрос находится на контроле главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в четверг провел совещание в Красноармейском районе по проблеме нехватки воды для орошения посевов риса.

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"Засушливое лето, недостаток снегов в горах, заиливание Краснодарского водохранилища, отбор воды в верховьях Кубани на территории Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Ставрополья приводят к нехватке воды для рисосеяния в Красноармейском и смежных районах", - говорится в сообщении.

На Кубани ежегодно увеличиваются площади под рисом. Такая положительная динамика обусловлена в том числе и внесенными изменениями в региональный закон о плодородии земель сельхозназначения. Но для сохранения этих показателей необходимо содействие федерального центра в гарантированном обеспечении рисосеющих территорий водными ресурсами, считает спикер парламента.

Краснодарский край – крупнейший рисосеющий регион в РФ – в 2020 году увеличил площади под рисом на 1 тыс. га – до 126,6 тыс. га.

Валовой сбор риса в крае в 2019 году вырос на 27% – до 950 тыс. тонн. Кубанский рис экспортируется в 25 стран мира.

Краснодарский край Кубань

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