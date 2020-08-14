РФ 17 августа подаст результаты испытаний COVID-вакцины для международной публикации

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Результаты клинических испытаний российской вакцины от коронавируса будут поданы в научный журнал в понедельник, 17 августа, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Уже в начале следующей недели мы планируем подать большую статью по результатам клинических исследований вакцины", - сказал Гинцбург в интервью "Интерфаксу" в пятницу.

На вопрос о том, в какой журнал планируется подать статью, ученый ответил: "Есть предложения от ряда серьезных журналов, которые уже хотят опубликовать. Не российские - международные, возможно, даже американские".

Он объяснил, что в России публикация результатов клинических испытаний всегда происходит после получения регистрации препарата, чтобы это не влияло на мнение экспертов, предлагающих Минздраву зарегистрировать или отказать в регистрации. Кроме того, в начале испытаний на общедоступных сайтах был опубликован "дизайн исследований", а также можно было "познакомиться и с самим препаратом, как он сконструирован".

Сейчас на вакцину получен патент, и еще по крайней мере в 150 странах идет процесс международного патентования этого препарата, напомнил ученый.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V".