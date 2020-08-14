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Путин сменил посла России в Ливане

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Рудакова послом России в Ливане.

Указ опубликован на портале правовой информации. Другим указом Александр Засыпкин освобожден от обязанностей посла РФ в Бейруте.

Ранее Рудаков занимал пост заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ.

Обстановка в Ливане оказалась дестабилизирована после того, как 4 августа в портовой зоне Бейрута произошло несколько мощных взрывов. Погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Как выяснилось, причиной взрывов стали 2 750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

За происшествием последовали акции протеста, правительство Ливана объявило об отставке.

Антиправительственные акции в Бейруте

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Владимир Путин Александр Рудаков Александр Засыпкин

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