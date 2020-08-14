Под "прогрессивный" НДФЛ могут подпасть 424 из 445 депутатов Думы

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - 424 из 445 депутатов Госдумы заработали в 2019 году более 5 млн рублей и в случае сохранения таких доходов должны будут платить повышенный налог на доходы физических лиц (НДФЛ), следует из деклараций, опубликованных на сайте Госдумы в пятницу.

Таким образом, подавляющее большинство депутатов нижней палаты парламента с 1 января 2021 года должны будут уплачивать подоходный налог в 15% на "излишки" вместо нынешних 13% при условии, что их доходы останутся на том же уровне.

Президент РФ Владимир Путин анонсировал нововведение в обращении к гражданам 23 июня, поручив внести в российское законодательство поправки, которые установят новую ставку НДФЛ в 15% в отношении превышающей 5 млн рублей в год части дохода физлиц.

Прогрессивный НДФЛ (15% вместо стандартных 13% в отношении превышающей 5 млн рублей в год части дохода физлиц), по озвученным оценкам, должен дать бюджету порядка 60 млрд рублей.