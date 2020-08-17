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Мишустин подтвердил, что передумал запрещать госзакупки импортных лекарств

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Правительство решило не заменять иностранные лекарства на отечественные аналоги, если замена может отразиться на здоровье больных, заверил премьер-министр Михаил Мишустин. Как передает "Россия 24", он сказал это сотрудникам онкодиспансера в Магадане.

"Мы приняли решение убрать это ограничение и допустить иностранных производителей соответствующих лекарств к государственным закупкам, то есть имеется в виду, что в случае, если пациенту было назначено, чтобы он это принимал, то он сможет продолжать это принимать", - сказал он.

По его словам, больницы смогут получать такие иностранные препараты, хотя правительство будет принимать все усилия, чтобы полностью обеспечить пациентов наборами лекарств российского производства. Полной замены на отечественные медикаменты не будет до тех пор, пока это не станет беспроблемным, особенно для детей.

Ранее в августе правительство сняло ограничения на госзакупки иностранных медикаментов для лечения лейкоза и лимфы, а также орфанных заболеваний у детей.

Михаил Мишустин правительство Магадан

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