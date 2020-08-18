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Петербуржцев оштрафовали на 28,6 млн руб. за нарушение COVID-запретов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Более 7 тысяч жителей Санкт-Петербурга оштрафованы в период пандемии за нарушение закона, регулирующего соблюдение коронавирусных ограничений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по вопросам законности во вторник.

Всего комитетом рассмотрено 7 709 административных дел в отношении физических лиц по статье 8-6-1 закона города "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" (предусматривает наказания за нарушение режима повышенной готовности в северной столице). "По 7 148 делам наложено штрафов на сумму 28 млн 598 тысяч рублей. По 557 делам приняты решения об освобождении от административной ответственности", - рассказали в комитете.

За август в комитет на рассмотрение поступило 55 дел об административных правонарушениях, большая часть из них - за нарушения при проведении публичных мероприятий, добавил собеседник.

В ведомстве уточнили, что комитет рассматривает только протоколы в отношении физических лиц. Протоколы в отношении должностных и юридических лиц рассматривают администрации районов. Правом для составления протоколов по статье 8-6-1 наделены девять исполнительных органов власти Петербурга и полиция.

Как сообщалось, штраф за нарушений статьи 8-6-1 закона Санкт Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" для граждан составляет от 4 до 5 тыс., для должностных лиц - 30-50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тыс. рублей.

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