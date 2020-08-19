ВЭБ подтвердил возвращение в корпорацию чиновника Минфина

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Руководитель департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский ушел из ведомства и с 17 августа вернулся в ВЭБ, где работал несколько лет до прихода в финансовое ведомство. Об этом сообщили в госкорпорации развития.

Вышковский стал старшим банкиром. В руководстве ВЭБа он будет курировать деятельность организации на рынках заемного капитала.

Ранее о возвращении Вышковского в ВЭБ говорил источник "Интерфакса".

Вышковский - второй руководитель департамента Минфина, находившегося ранее в ведении Сергея Сторчака, который покинул должность после ухода Сторчака из министерства.

В июле из Минфина ушел глава департамента международных финансовых отношений министерства Андрей Бокарев.

Вышковский родился 17 ноября 1973 года в Москве. Он окончил Финансовую академию при правительстве. С 1994 года по 2005 год он работал во Внешэкономбанке, затем перешел в Минфин.