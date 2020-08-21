Тихановская сказала, что Москва не пыталась с ней связаться

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Участник президентских выборов в Белоруссии Светлана Тихановская заявила на пресс-конференции, что со стороны руководства России не было попыток связаться с ней.

Она поблагодарила все страны, которые выражают поддержку оппозиции.

"Я призываю все страны уважать суверенитет Белоруссии", - добавила она.

Экс-кандидат в президенты не стала отвечать на большинство вопросов, например, опасается ли она вмешательства Москвы, какие санкции против действующего главы Белоруссии могли бы быть наиболее эффективными. Она также не ответила, будет ли она баллотироваться в президенты в случае назначения перевыборов.

"Вы знаете, сейчас этот вопрос даже не стоит обсуждения, потому что наша главная задача добиться этих новых выборов", - сказала Тихановская.

В начале пресс-конференции она повторила требования оппозиции - остановить насилие в Белоруссии, отпустить всех политзаключенных и провести новые свободные выборы.