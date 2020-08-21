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Ярмыш заявила, что немецкие врачи считают Навального транспортабельным

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Врачи, прибывшие из Германии и осмотревшие Алексея Навального в больнице в Омске, считают, что он может быть перевезен в Берлин, сообщила в твиттере пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

"Немецкие врачи - профессиональные реаниматологи - осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен, и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной", - написала она.

Между тем ранее главврач больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский сообщил журналистам, что Навальный останется в их больнице до стойкой стабилизации его состояния. На этом, по его словам, настаивают и врачи из Москвы, участвовавшие в консилиуме.

По словам Мураховского, московские врачи настояли на том, чтобы Навальный оставался на лечении в больнице скорой медпомощи №1 "до стойкой стабилизации его состояния".

Алексей Навальный Омск

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