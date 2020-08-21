ЕСПЧ в ближайшее время примет решение по транспортировке Навального

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека готов принять решение по заявлению о транспортировке Алексея Навального уже в ближайшее время, сообщают в основанном оппозиционером Фонде борьбы с коррупцией.

"Европейский суд по правам человека получил запрос о немедленных мерах от имени Алексея Навального с просьбой, чтобы суд указал правительству России разрешить транспортировать господина Навального в Германию на лечение. Теперь суд будет принимать решение об обеспечительных мерах", - говорится в ответе ЕСПЧ, который процитировали юристы ФБК журналистам.

"Европейский суд по правам человека в ближайшее время примет решение по сегодня поданному заявлению о срочных неотложных мерах по необходимости срочной транспортировки Алексея Навального в компетентную медицинскую организацию. Исключительный случай", - уточнил руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади в твиттере.

Ранее родные и сторонники оппозиционера Алексея Навального сообщали о том, что обратятся в Европейский суд по правам человека из-за препятствования его транспортировке из омской больницы в другое медучреждение, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Накануне Навальный был госпитализирован в омскую больницу после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

В настоящее время оппозиционер находится в коме, на аппарате ИВЛ. По словам медиков, транспортировка может угрожать его жизни.