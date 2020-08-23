Шойгу открыл международный форум "Армия"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу объявил в воскресенье Международный военно-технический форум "Армия-2020" и Армейские международные игры-2020 открытыми.

На церемонии в подмосковной Кубинке он отметил, что форум стал крупнейшей в мире выставкой вооружений.

Министр сказал, что сегодня на него собрались представители многих стран. "Свыше 90 делегаций прибыли для того, чтобы посмотреть достижения российских оружейников, всё то, что наша оборонная промышленность может сделать", - сообщил Шойгу.

Он поблагодарил, всех, кто нашел возможность в это не простое время приехать на форум для участия в нем, а также в Армейских международных играх.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет в Подмосковье с 23 по 29 августа.