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Шойгу открыл международный форум "Армия"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу объявил в воскресенье Международный военно-технический форум "Армия-2020" и Армейские международные игры-2020 открытыми.

На церемонии в подмосковной Кубинке он отметил, что форум стал крупнейшей в мире выставкой вооружений.

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Министр сказал, что сегодня на него собрались представители многих стран. "Свыше 90 делегаций прибыли для того, чтобы посмотреть достижения российских оружейников, всё то, что наша оборонная промышленность может сделать", - сообщил Шойгу.

Он поблагодарил, всех, кто нашел возможность в это не простое время приехать на форум для участия в нем, а также в Армейских международных играх.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет в Подмосковье с 23 по 29 августа.

Подмосковье Кубинка Минобороны Сергей Шойгу Армия-2020

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