Чемезов отметил стабильный сброс на российское оружие за рубежом

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Портфель заказов на поставки за рубеж российского вооружения на протяжении трех лет составляет около $50 млрд, заявил в воскресенье глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"По итогам прошлого года объем экспорта российской продукции военного назначения превысил $15 млрд, портфель заказов на протяжении последних трех лет составляет в районе $50 млрд", - сказал он на форуме "Армия".

Глава госкорпорации заявил, что "Ростех", несмотря на существующие ограничения и иные неблагоприятные внешние факторы, продолжает успешно развивать военно-техническое сотрудничество с зарубежными государствами.

"В стоимостном выражении, большая часть экспорта российского вооружения составляет авиационная техника: это боевые самолеты, учебно-боевые, военно-транспортные самолеты, а также ударные и военно-транспортные вертолеты", - рассказал Чемезов.

Он заявил, что по-прежнему востребованными остаются российские системы противовоздушной и противоракетной обороны, и в частности зенитная ракетная система С-400.

Чемезов также сообщил, что "безусловно, пандемия внесла свои корректировки в продвижение нашей продукции на зарубежный рынок".

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит в Подмосковье с 23 по 29 августа.