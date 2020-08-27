Военно-технический форум "Армия-2020" открылся в Хабаровске

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Главная площадка военно-технического форума "Армия-2020" начала работу в Хабаровске, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В Восточном военном округе начала работу главная площадка военно-технического форума "Армия-2020". На аэродроме ВВО "Хабаровск-Центральный", представлены лучшие образцы авиационной техники объединения ВВС и ПВО, а также боевые и специальные машины, соединений и воинских частей военного округа", - сообщает пресс-служба.

На аэродроме развернуто 12 выставочных мест на двух экспозициях, размещено 115 единиц военной техники, включая образцы вооружения подразделений Росгвардии и МЧС.

Авиатехника представлена бомбардировщиками Су-34, истребителями Су-35С и Су-30СМ, транспортными Ту-134, Ан-12 и Ан-26, вертолетами Ми-8, Ми-26, Ка-52.

В рамках форума состоялся демонстрационный пролет пары многоцелевых сверх манёвренных истребителей поколения "4++" Су-35С и двух многофункциональных истребителей - бомбардировщиков Су-34.

Воздушной частью программы также стало десантирование с захватом объекта, эвакуация группы спецназа под прикрытием ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и тушение пожара вертолетом армейской авиации.

Кроме того, посетители могут увидеть пусковые установки, зенитно-ракетные комплексы, радиолокационную станцию, а также беспилотные аппараты.

Впервые было показано водолазное оборудование и работа водолаза под водой в специальном стеклянном резервуаре. В частности горожанам продемонстрировали как проходит подводное разминирование.

Также посетители посмотрели историческую реконструкцию одного из эпизодов Великой Отечественной войны.

Во время форума работает пункт отбора на военную службу по контракту.

Форум "Армия- 2020" в Хабаровск продлится 3 дня - с 27 по 29 августа.