В Кремле не увидели стремления белорусской оппозиции к сотрудничеству с РФ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Кремлю больше импонируют белорусские политики, нацеленные на сотрудничество с Россией, программа координационного совета белорусской оппозиции имеет иную направленность.

"Мы точно пока не знаем платформу и требования (координационного совета) оппозиции. Мы не говорим о каких-то тезисах, которые они озвучивают в связи с внутриполитической ситуацией в Белоруссии. Мы не собираемся в это вмешиваться", - сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако, по его словам, в Кремле видели "некие документы, которые верстались вот этими людьми, и где больший акцент смещался в сторону от взаимодействия с Россией".

"Мы видели некие тексты, которые были доступны в СМИ, они до сих пор доступны. Проекты текстов и так далее. Они были, наверное, текстами, где в минимальной степени декларировались намерения на продолжение союзнических отношений", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, являются ли эти тексты выверенной позицией координационного комитета, Песков заметил, что "речь идет о достаточно неформальной структуре". "Позиция по тем или иным вопросам представителей в этой структуре подвижна, она меняется, какой-то четкой позиции нет, поэтому нам очень трудно какое-то суждение выносить в данном случае", - сказал Песков.

"Конечно, нам больше импонируют те политики в Белоруссии, которые выступают за последовательное продолжение линии на союзнические отношения, взаимовыгодное партнерство между двумя братскими странами", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

На уточняющий вопрос, не идет ли речь, проще говоря, о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, Песков сказал: "А проще говорить не надо. Нужно говорить, как есть - это те политики, которые являются сторонниками развития наших двусторонних отношений. Они нам импонируют больше".

Песков заявил, что Россия не ведет переговоров с координационным советом белорусской оппозиции. Он подчеркнул, что подобного рода контакты означали бы вмешательство во внутренние дела этой страны. Пресс-секретарь президента напомнил, что Москва критикует "тех, кто так делает". "Мы считаем это неверным и не собираемся это делать сами - по крайне мере так называемой "горячей стадии", - сказал Песков.

Он отметил, что случаи применения насилия местными силовиками по отношению к протестующим является внутренним делом Белоруссии и Россия не будет вмешиваться в ситуацию.

В Кремле констатируют, что во время последней протестной акции провокаций не было. "Соответственно, это не вынуждает правоохранителей применять жесткие меры. Надеемся, что и в будущем удастся избежать и предотвратить при необходимости какие-либо провокации в этой связи", - сказал Песков.