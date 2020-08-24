Уголовное дело после госпитализации Навального не возбуждали

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы так и не возбудили уголовное дело после того, как оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске с подозрением на отравление, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"В четверг сразу после госпитализации Алексея мы подали заявление об отравлении в СК в Москве и в полицию в Томске. Решение о возбуждении дела по закону принимается за три дня. Срок истек в 13:30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено", - написала в понедельник в твиттере Ярмыш.

Между тем в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте "Интерфаксу" не стали комментировать вопрос о возбуждении или невозбуждении уголовного дела. "Мы по этой теме комментариев не даем", - сказал представитель управления.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, и самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер в коме был госпитализирован в реанимацию. Правоохранительные органы начали проверку по факту ухудшения состояния его здоровья. Утром 22 августа Навального доставили в берлинскую университетскую клинику Charite, транспортировку организовал фонд Cinema for peace.

24 августа основатель фонда Яка Бизиль заявил, что Навального пытались отравить.