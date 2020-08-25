Россия усовершенствовала систему предупреждения о ракетном нападении

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Усовершенствованная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) успешно прошла государственные испытания, сообщил "Интерфаксу" во вторник генконструктор СПРН, глава концерна "МАК "Вымпел" Сергей Боев на форуме "Армия-2020" в Подмосковье.

"До конца сентября устраняем полученные замечания и передаем в эксплуатацию заказчику", - заявил он.

Российская система предупреждения о ракетном нападении включает наземные связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств.

Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж". Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.

РЛС "Воронеж" несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Две новых станции СПРН для российских военных строят под Мурманском и Воркутой, еще одну планируется построить в Крыму.

Сообщалось, что орбитальная группировка СПРН в перспективе будет состоять из десяти космических аппаратов "Тундра", развертывание которых должно быть осуществлено к 2024 году.