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В России завершились испытания усовершенствованной системы СПРН

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Государственные испытания обновленной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) завершены, сообщил генеральный конструктор СПРН Сергей Боев.

"Нам предстояло, и сегодня мы эту задачу решили, на новых технологиях с воспроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку этой информации и передачи ее на высшие командные пункты военно-политического руководства страны. Эта задача сегодня решена. В конце декабря 2020 года мы успешно завершили государственные испытания системы СПРН в целом и командного пункта - в частности", - сказал он в эфире телеканала "Звезда" в воскресенье.

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Ранее Боев сообщил "Интерфаксу", что в 2021 году в России должна заступить на боевое дежурство усовершенствованная СПРН.

По его словам, замечания, которые поступили от Минобороны РФ, были устранены. Как отметил генконструктор, систему, в частности, усилили новыми локаторами, командными пунктами, модернизировали каналы передачи данных.

Российская система предупреждения о ракетном нападении включает командно-связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств.

Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж". Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и гиперзвуковые объекты.

РЛС "Воронеж" несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Две новых станции СПРН для российских военных строят под Мурманском и Воркутой, еще одну планируется построить в Крыму.

Как сообщалось, орбитальная группировка СПРН в перспективе будет состоять из 10 космических аппаратов "Тундра", развертывание которых должно быть осуществлено к 2024 году.

СПРН Сергей Боев РЛС "Воронеж"

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