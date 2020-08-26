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Эксперты допустили, что "ЕвроХим" выиграет от забастовок "Беларуськалия"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Забастовочное движение на "Беларуськалии", ведущем производителе калия в мире, может привести к сокращению экспорта из Белоруссии и увеличению спотовых цен, если забастовки будут продолжаться в течение длительного времени, считают аналитики Fitch Ratings.

Как следствие, отмечают они, другие мировые производители калия могут увеличить свои поставки и средние цены реализации.

17 августа белорусские СМИ сообщили, что все шахты "Беларуськалия" остановлены и что рабочие начали бастовать. Они требуют отставки президента Александра Лукашенко и председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной.

Мировой рынок калия очень концентрирован: на четырех крупнейших производителей ("Беларуськалий", Nutrien, "Уралкалий" и Mosaic) приходится почти 2/3 суммарного производства. Доля "Беларуськалия" в 2019 году составляла около 20%.

Основная часть производственных мощностей "Беларуськалия" по-прежнему работает, хотя, вероятно, с более низкой загрузкой, но ситуация может измениться в случае усиления политических волнений, отмечает Fitch.

По оценкам CRU, к производителям, имеющим наиболее благоприятные позиции, чтобы заместить объемы "Беларуськалия" на рынке, относятся российский "Уралкалий" и канадская Canpotex, которая экспортирует калий производства Nutrien и Mosaic, ввиду сходных характеристик в плане производства и экспортных направлений.

"ЕвроХим" также может получить преимущества за счет использования свой сети продаж. Первоначальная годовая мощность Усольского рудника, основного калийного актива "ЕвроХима", составляет лишь 2,3 млн тонн в год – это примерно в 6 раз меньше мощностей и "Беларуськалия", и "Уралкалия". Однако Fitch ожидает, что "ЕвроХим" вместе с ICL и K+S получит некоторые дополнительные объемы в Европе в результате сокращения производства у "Беларуськалия" ввиду географической близости и меньшего присутствия Canpotex в регионе.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Беларуськалий Белоруссия ЕвроХим Fitch Ratings

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