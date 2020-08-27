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Путин выразил надежду, что Россия прошла пик COVID-19

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил надежду, что пиковая отметка заболеваемости коронавирусом в России уже пройдена.

"Эта общая мобилизация и точечные, как оказалось, весьма эффективные решения привели к тому, что нам удалось пройти пик - я надеюсь, нам удалось пройти пик - вспышки заболевания и создать необходимые условия для дальнейшей работы", - сказал Путин в интервью ВГТРК в четверг.

Он также призвал россиян продолжать соблюдать ограничительные меры, так как опасность COVID-19 сохраняется, а дисциплинированность быстрее поможет вернуться к нормальной жизни.

"Сейчас хочу в разговоре с вами обратиться к нашим гражданам и попросить их, несмотря на какие-то неудобства, все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. Имейте это в виду. И попросить их, по возможности, конечно, соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты", - сказал Путин в интервью Сергею Брилеву.

"Это необходимо сегодня. И чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни", - подчеркнул он.

Ранее в четверг оперативный штаб сообщил, что в РФ суточный прирост новых заболевших коронавируом составил 4,71 тыс. случаев, умер за сутки 121 пациент.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 975 576 случаев коронавирусной инфекции, 16 804 умерших и 792 561 выписанный (6 411 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 166 тыс. 211.

Хроника 09 января – 27 августа 2020 годаПандемия коронавируса
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