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Суд оставил в силе приговор осужденному за шпионаж уроженцу Севастополя

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Третий апелляционный суд общей юрисдикции города Сочи в четверг оставил без изменения решение суда низшей инстанции, который признал уроженца Севастополя виновным в шпионаже и приговорил его к десяти годам колонии строгого режима.

9 июня Севастопольский городской суд вынес приговор уроженцу Севастополя 1970 года рождения, признав виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж).

Суд установил, что мужчина хранил и передал представителю иностранного государства сведения о месте дислокации воинских частей, действительных наименованиях воинских частей, раскрыл штатную численность, наличие вооружений, военной спецтехники. В интересах какого государства действовал фигурант не уточнялось.

Суд рассмотрел дело в закрытом режиме, поскольку в материалах содержались сведения, составляющие государственную тайну. Защита подала апелляцию на решение суда. Фамилия осужденного не указывалась.

По данным источника "Интерфакса", речь идет о Евгении Янко.

В апреле 2018 года Гагаринский районный суд Севастополя признал Янко виновным в растлении детей под видом врача. Уголовное дело получило оперативное название "Доктор Айболит". Преступную деятельность фигурант вел с 2005 года. Он выслеживал детей на остановках общественного транспорта, проникал за ними в подъезд, представлялся врачом, и если родителей не было дома, заходил в квартиру. Затем под предлогом медосмотра совершал действия сексуального характера.

Были установлены 22 эпизода преступлений (15 эпизодов совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 16 детей и 7 фактов незаконного проникновения в жилище).

По данным СМИ, информацию, послужившую основанием для возбуждения уголовного дела о шпионаже, сотрудники правоохранительных органов нашли после изучения компьютера Янко в рамках расследования уголовного дела по обвинению в педофилии. Янко, по некоторым сведениям, собирал данные о российской армии для Украины.

Агентство не располагает официальным подтверждением данной информации.

Севастополь Сочи Краснодарский край Евгений Янко

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