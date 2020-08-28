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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:18Заразились
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Лишь шестеро из 10 тыс. отдохнувших на курортах РФ заражались COVID-19

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за того, что коронавирус быстро погибает в воде, на российских курортах нет существенного роста заболевших.

"В зависимости от солености (воды - ИФ) больше суток он не выживает, концентрации очень небольшие, и поэтому инфицирования мы не видим на наших курортах. Я хочу сказать, что на каждые 10 тыс. отдохнувших мы видим не более шести вернувшихся с инфекцией, и это тоже внушает определенный оптимизм", - сказала Попова на заседании совета ректоров медицинских вузов в пятницу.

"Но этот оптимизм не должен нас расхолаживать: ситуация остается, вирус остается, он никуда не делся", - добавила Попова.

Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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