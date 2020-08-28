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В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что преемник Синдзо Абэ на посту премьера Японии продолжит так же развивать отношения между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Весьма жаль, что Синдзо Абэ принял решение покинуть пост премьер-министра Японии. Мы надеемся, что его преемник в не меньшей степени будет идти по пути дальнейшего развития российско-японских отношений. И, конечно, в первую очередь мы желаем Синдзо Абэ как можно скорее справиться с проблемами со здоровьем, о которых он говорил", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Он отметил, что Абэ действительно внес "неоценимый вклад в развитие двусторонних российско-японских отношений".

"Его приверженность принципу решения всех спорных вопросов, даже самых сложных, исключительно посредством переговоров и посредством развития двусторонних отношений в тех областях, которые представляют взаимный интерес, абсолютно разделяется президентом России. Действительно, у них блестящие рабочие отношения, Путин их высоко ценит", - сказал Песков.

Ранее в пятницу Абэ объявил о решении покинуть пост премьер-министра Японии в связи с проблемами со здоровьем. Ему 65 лет и в августе он уже дважды ложился в больницу.

Япония Синдзо Абэ

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