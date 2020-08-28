Совет тейпов ингушского народа исключили из госреестра юридических лиц

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - По решению суда региональное общественное движение Ингушетии "Совет тейпов ингушского народа" 28 августа исключено из единого государственного реестра юридических лиц. Об этом сообщил в пятницу агентству "Интерфакс" источник в налоговых органах республики.

"В единый государственный реестр юридических лиц в отношении регионального общественного движения Ингушетии "Совет тейпов ингушского народа" внесена запись о ликвидации некоммерческой организации по решению суда", - сказал собеседник агентства.

По его данным, уведомления о снятии с учета упомянутого движения в налоговом органе направлены в соответствующие организации, то есть движение с пятницы прекращает свое существование юридически.

Как сообщалось, в марте этого года Верховный суд Ингушетии вынес постановление о ликвидации регионального общественного движения "Совет тейпов ингушского народа", руководитель которого Малсаг Ужахов с апреля 2019 года находится под стражей по делу об избиении полицейских во время прошлогодних мартовских протестов.

Иск об исключении движения из Единого госреестра юрлиц в ВС республики был подан региональным управлением Минюста РФ ещё 8 октября 2019 года.

Как следует из материалов суда, в обоснование требований истец указал на то, что в своей деятельности общественное объединение допустило грубые и неоднократные нарушения российского законодательства. Совет тейпов осуществляет деятельность с нарушением устава, допускает вмешательство в работу органов государственной власти и должностных лиц. Ответчик не выполнил в установленные сроки требования, содержащиеся в предупреждениях об устранении выявленных нарушений.

На заседании 27 марта этого года ВС республики удовлетворил требования территориального органа Минюста. Это постановление было обжаловано ответчиком в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции, который по результатам рассмотрения в начале августа оставил его в силе. Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщали ранее журналистам представители общественной организации, претензии истца заключаются в том, что в уставе Совета есть противоречия.

Ведомство считает, что организация не устранила многочисленные нарушения, выявленные во время двух проверок в 2019 году. Кроме того, в статье, опубликованной на сайте организации 8 января минувшего года, имеются сведения, содержащие гостайну.

По словам общественников, противоречия в уставе устранены, соответствующая информация была направлена в Минюст. В упомянутой статье, по их мнению, нет сведений, содержащих гостайну. Большинство нарушений устранено за исключением тех, что были обжалованы в суде. Нарушения устранимые и не носят грубый характер, считают в организации.

Совет тейпов ингушского народа создан в сентябре 2016 года, в его состав вошли авторитетные старейшины, представители всех ингушских фамилий. В середине октября того же года региональное управление Минюста зарегистрировало движение и внесло сведения о ней в единый госреестр юрлиц.