Истребители НАТО сопроводили участвующие в учениях российские самолеты

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Самолеты Воздушно-космических сил и морской авиации трех флотов ВМФ России в пятницу выполнили полеты над нейтральными водами Северного Ледовитого, Тихого океанов и Балтийского моря.

"Продолжительность полетов составила более 12 часов. За это время экипажи самолетов преодолели маршруты протяженностью свыше 10 тысяч километров. На отдельных участках полетов российские самолеты сопровождались истребителями стран НАТО", - сказано в сообщении Национального центра управления обороной РФ, поступившем в "Интерфакс".

По данным военного ведомства полеты выполнены в рамках учений "Океанский щит-2020".

Полеты выполнены морской авиацией Северного (два Ил-38, четыре Ту-142), Тихоокеанского (два Ил-38, четыре Ту-142) Балтийского (два Су-24М) флотов и самолетами командования Дальней авиации Воздушно-космических сил (два Ту-95МС, один Ил-78), сказано в сообщении.

Полеты выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, сказано в сообщении.