Пожар на складе лакокрасочной продукции в Новосибирске локализован

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в складском здании в Советском районе Новосибирска, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Локализация в 00:09 (20:09 по Москве - ИФ)", - сообщил представитель ведомства.

Сообщение о пожаре поступило в 17:15 по Москве от очевидцев.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горело складское здание площадью 14 тыс. кв. м.

Общая площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на площади 200 кв. м.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Тушение осложнялось хранящимися на складе 15 газовыми баллонами и большим количеством других горючих материалов, а также недостаточным давлением в противопожарном водопроводе.

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения предотвращают угрозу распространения огня на соседние здания.

Всего к тушению пожара привлечены 73 человека личного состава, 20 единиц техники, а также пожарный поезд.

В четырехэтажном здании по ул. Механизаторов, 72 в микрорайоне ОбьГЭС Советского района Новосибирска расположено 12 организаций, в том числе склад шин, компания по производству пластиковых окон, строительные и производственные организации.