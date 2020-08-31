Вице-премьер Трутнев после перенесенного коронавируса вышел на работу

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, перенесший коронавирусную инфекцию, вышел на работу, сообщил "Интерфаксу" помощник вице-премьера Тимур Чернышев.

"Перед выходом на работу в здание Правительства вице-премьер сделал анализы на наличие коронавирусной инфекции. Результаты трех тестов на COVID-19 отрицательные", - пояснил он.

В начале августа Трутнев сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. После этого в соответствии с требованиями Роспотребнадзора вице-премьер должен был соблюдать режим самоизоляции и продолжал работу в дистанционном режиме.