Структура "Ростеха" будет делать очистители воздуха для такси и каршеринга

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Структура "Ростеха" "Росэлектроника" в сентябре выпустит первую партию компактных рециркуляторов воздуха для уничтожения вирусов с помощью ультрафиолетового излучения, пишут "Ведомости". Представитель компании рассказал, что приборы будут устанавливать в салонах такси и машин каршеринга.

По его словам, у "Росэлектроники" уже есть договоренности с операторами каршеринга и таксомоторными компаниями. Заказчиков он не назвал.

Также эти устройства можно будет купить в рознице за 3700 рублей.

Прибор массой в 100 г питается через USB-порт и может очистить 14 кубометров воздуха в час.

По словам представителя "Ростеха", у такси с рециркуляторами в мобильном приложении появится дополнительный тариф с опцией очистки воздуха.

По словам индустриального директора радиоэлектронного кластера "Ростеха" Сергея Сахненко, "Росэлектроника" еще до начала продаж получила предзаказ на 3300 рециркуляторов, в том числе из стран СНГ. Поставки тестовых партий приборов планируются также в Ирак, Иран и Саудовскую Аравию, рассказал генеральный директор НПП "Салют" (входит в "Росэлектронику") Александр Бушуев.

"Ситимобил" готов тестировать технологии по дезинфекции салона, но говорить об их эффективности можно будет только после тестирования, сказали в пресс-службе сервиса. Представители "Яндекс.Драйва" и "Делимобиля" рассказали, что продолжают дезинфицировать автомобили при каждой мойке. В пресс-службе "Яндекс.Такси" сообщили, что у сервиса действует более 150 партнерских пунктов дезинфекции по всей России.

Тариф с очисткой воздуха в салоне может оказаться популярным, но наценка за эту опцию не должна превышать 5% от стоимости поездки, считает гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Кроме того, технология должна действительно повышать уровень защиты от инфекций, отмечает он.

Человек вдыхает 20–30 кубометров воздуха в час, и если в такси едут четыре человека, то производительность рециркулятора должна быть 100–150 кубометров воздуха, подсчитал Алексей Першин, основатель компании "Аэролайф" (занимается разработкой систем очистки воздуха). Он добавил, что маленькое устройство не сможет обеспечивать такой производительности.

"Росэлектроника" уже выпускает миниатюрные беспроводные обеззараживатели, которые работают на батарейках и управляются через мобильное приложение по Bluetooth. Эти приборы дезинфицируют ультрафиолетом поверхности и предметы, например, покупки, посылки, ключи.