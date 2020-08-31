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В Калининграде от коронавируса умер имам единственной в регионе мечети

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Калининграде скончался известный религиозный деятель региона, имам единственной в Калининградской области мечети Халил Мухлисов.

Как сообщила пресс-служба губернатора, смерть 45-летнего имам-хатыба молельного дома в поселке Большое Исаково наступила в воскресенье, 30 августа, в результате пневмонии, вызванной коронавирусом.

Губернатор Антон Алиханов выразил свои соболезнования родным и близким Мухлисова, а также всем мусульманам Калининградской области, говорится в сообщении.

Молельный дом мусульман в Большом Исаково является единственной мечетью в Калининградской области.

По информации регионального штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, на 31 августа в регионе выявлено 3 430 случаев заражения, 2 785 человек выздоровели, умерли 69. За минувший день COVID-19 обнаружен у 15 человек.

Хроника 09 января – 31 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Калининград Калининградская область Коронавирус

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