В Калининграде от коронавируса умер имам единственной в регионе мечети

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Калининграде скончался известный религиозный деятель региона, имам единственной в Калининградской области мечети Халил Мухлисов.

Как сообщила пресс-служба губернатора, смерть 45-летнего имам-хатыба молельного дома в поселке Большое Исаково наступила в воскресенье, 30 августа, в результате пневмонии, вызванной коронавирусом.

Губернатор Антон Алиханов выразил свои соболезнования родным и близким Мухлисова, а также всем мусульманам Калининградской области, говорится в сообщении.

Молельный дом мусульман в Большом Исаково является единственной мечетью в Калининградской области.

По информации регионального штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, на 31 августа в регионе выявлено 3 430 случаев заражения, 2 785 человек выздоровели, умерли 69. За минувший день COVID-19 обнаружен у 15 человек.