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Суд отложил на месяц отбор присяжных по делу сестер Хачатурян

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд перенес на 5 октября отбор присяжных для рассмотрения дел старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщил адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

По его словам, заседание отложили, поскольку представители потерпевшей стороны заразились коронавирусом, но настаивали на участии в отборе присяжных.

24 июля стало известно, что сестра убитого, которая не была признана потерпевшей и в суд не ходила, госпитализирована с коронавирусной инфекцией. После этого другие его родственники были отправлены на карантин.

57-летнего Михаила Хачатуряна нашли убитым в межквартирном холле дома, где он жил с дочерьми. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Старших сестер будут судить за убийство по предварительному сговору. По версии следствия, они убили отца после многолетних издевательств, физического и сексуального насилия.

Сестры вину не признали. Защита настаивает на том, что они действовали в пределах необходимой обороны.

Экспертиза установила, что младшая сестра в момент совершения преступления была невменяема. Вероятно, суд освободит ее от уголовной ответственности и направит на принудительное лечение.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле 2019 года были выделены в отдельное производство из дела сестер. В его действиях следствие усмотрело признаки истязания и сексуального насилия в отношении дочерей. Вместе с тем, возбуждать уголовное дело в его отношении, согласно установленному порядку, следствие не стало в связи со смертью

Мосгорсуд Крестина Хачатурян Ангелина Хачатурян коронавирус

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