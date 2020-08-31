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Что произошло за день: понедельник, 31 августа

Россия в топ-5 экономик, новые свидетели защиты Ефремова и самый жаркий день в августе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день

- Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году. По словам помощника президента, об этом свидетельствует последний прогноз МВФ на этот год.

- После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело. Сторонники блогера сообщают, что двое напавших на него мужчин скрылись на самокатах.

- Вузам в РФ поручили подготовиться к возобновлению COVID-ограничений. Если эпидобстановка ухудшится, студентам придется перейти на удаленку. Суточный прирост в стране снова немного поднялся: 4 993 новых заболевших коронавирусом. Россияне опасаются нового карантина и неактивно бронируют путевки в отпуска.

- РФ вышлет из Москвы трех словацких дипломатов в качестве ответной меры. Ранее Братислава решила выслать трех российских дипломатов по подозрению в шпионаже.

- Еще один свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском месте. Другой очевидец утверждает, что актер во время смертельного ДТП был в машине с неизвестным мужчиной. Сам Ефремов во время допроса в суде сообщил, что признал вину сразу после аварии, так как был пьян.

- Суд дал зеленый свет возобновлению следствия по делу Фургала от 2004 года. Ранее стало известно, что следствие не могло предъявить экс-губернатору обвинение по ключевому эпизоду - убийству бизнесмена Евгения Зори. Между тем Басманный суд Москвы разрешил арест $400 тыс., принадлежащих родственнице Сергея Фургала.

- Минздрав РФ зарегистрировал препарат для детей с эпилепсией "Фризиум". Ранее женщины неоднократно задерживались за заказ лекарства для их детей за границей.

- Понедельник в Москве стал самым жарким днем в августе. К 14:00 температура воздуха поднялась до 30 градусов. Последний день лета в столице стал самым жарким за 70 лет наблюдений.

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