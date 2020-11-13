В Хабаровском крае объявлен тендер на охрану Дегтярева на 33 млн руб.

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Хабаровского края объявило открытый конкурс на оказание охранных услуг, согласно которому планируется нанять семь человек для охраны высшего должностного лица региона, которым в настоящее время является временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев.

Согласно конкурсной документации, размещенной на официальном портале госзакупок, стоимость услуг оценивается в почти 33,1 млн рублей в год.

В перечень услуг входит "охрана жизни и здоровья высшего должностного лица, включая охрану занимаемых им зданий и помещений", а также консультации и подготовка рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.

Среди требований, предъявляемых к будущему исполнителю - "укомплектованность штата сотрудниками в количестве, необходимом для осуществления охраны высшего должностного лица, и имеющими квалификацию частного охранника шестого разряда и (или) прошедших периодическую проверку частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств".

Предусмотрены требования и к внешнему виду сотрудников охраны. Так, исполнитель должен обеспечить сотрудников, осуществляющих охрану, единой формой одежды - сорочка светлых тонов, классический костюм темных тонов, галстук, туфли темных тонов.

Ранее Дегтярев заявлял, что получает угрозы, и на этом фоне усиливает охрану.

"Я не чувствую себя в безопасности. Я усиливаю охрану. Я ввожу в соответствии с рекомендациями службы безопасности меры, которые введены во всех субъектах Российской Федерации и во всех органах власти, почему-то кроме хабаровского правительства", - сказал Дегтярев 28 октября во время онлайн-конференции, посвященной первым 100 дням работы в должности врио главы региона.

В ответе на вопрос "Интерфакса" об установленном металлоискателе перед приемной губернатора Дегтярев подчеркнул, что эта мера необходима.

"Поступают угрозы. Есть агентурная информация. Мы слишком многих оттащили от корыта. Это не может нравиться некоторым. Поэтому да, служба безопасности работает и будет работать. У нас в дом правительства может зайти сегодня любой. С оружием. С чем угодно и в общем-то это ненормально", - добавил врио губернатора.

20 июля президент РФ Владимир Путин отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и назначил Дегтярева врио главы региона.

Фургал 9 июля был задержан и затем арестован по обвинению в причастности к организации заказных убийств в середине 2000-х годов. Свою вину экс-губернатор не признает. В Хабаровске с июля проходят акции в поддержку Фургала.