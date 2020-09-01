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Завершено следствие по делу депутата Галяминой, обвиняемой по "дадинской статье"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Следствие завершило сбор доказательств по уголовному делу о неоднократном нарушении правил проведения митингов в отношении муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой, сообщил адвокат Михаил Бирюков "Интерфаксу" во вторник.

"Следственные действия закончены. С завтрашнего дня начинаем ознакомление с материалами дела", - сказал Бирюков.

Таким образом все необходимые, по мнению следствия, доказательства виновности Галяминой собраны.

Адвокат отметил, что всего собрано 16 томов материалов дела.

"Накануне Юлии предъявили в окончательной редакции обвинение по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение порядка проведения публичных мероприятий), по сути обвинение не изменилось от первоначального, но там были внесены некоторые изменения в формулировках", - отметил Бирюков.

Сама Галямина считает дело политически мотивированным и препятствующим ее деятельности как избранного депутата.

Уголовное дело было возбуждено в конце июля. Сейчас муниципальный депутат находится под подпиской о невыезде.

По данным следствия, в начале июля 2020 года "Галямина разместила в интернете и социальных сетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля 2020 года в незаконном массовом мероприятии – несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек". Кроме того, за последние полгода вступили в силу два решения об административных штрафах, назначенных депутату за акции протеста летом 2019 года – этого достаточно для возбуждения уголовного дела о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

Статья 212.1 УК РФ получила известность как "дадинская" – по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней к реальному лишению свободы.

Приговор активисту был отменен в 2017 году после постановления КС по его жалобе, который, в частности, указал, что наступление уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий, "мотивированной одной лишь неоднократностью правонарушения, выходит за границы конституционной допустимости уголовно-правового ограничения прав и свобод человека и гражданина".

Кроме того, КС отметил, что реальное лишение свободы при применении указанной статьи для впервые совершившего преступление может применяться только в случае установления общественной опасности проступка и их утрате публичным мероприятием мирного характера.

Юлия Галямина

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