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Песков назвал самостоятельным решение RT отправить журналистов в Минск

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о направлении в Минск журналистов телеканала RT после ухода большой группы журналистов государственного Белорусского ТВ.

"RT, если мне не изменяет память, существует в юридическом формате АНО (автономная некоммерческая организация), которая может самостоятельно принимать решение о направлении своих сотрудников по их профилям", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, из какого бюджета - российского или белорусского - может быть оплачена работа журналистов RT в Белоруссии, Песков сказал: "Из российского бюджета это не может оплачиваться. Наверняка, есть какая-то деятельность журналистов RT, которую они выполняют в рамках редакционных заданий, и это, конечно, оплачивается АНО".

На уточнение, нет ли угрозы, что таким образом RT может стать иностранным агентом в Белоруссии, деятельность которого оплачена другим государством, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Я не знаю, кто там кому что оплачивает, я не обладаю такой информацией". Он переадресовал журналистов за комментариями в RT.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин

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