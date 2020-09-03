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Рослесхоз назвал причину лесных пожаров в Ростовской области

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Причиной двух природных пожаров на территории Белокалитвинского и Тарасовского районов Ростовской области стал переход степных пожаров в леса, сообщили в Рослесхозе.

Ранее стало известно о двух несчастных случаях в Краснотулинском и Тацинском районах. По информации Рослесхоза, они произошли из-за бытовых пожаров, не связанных с лесными пожарами.

В среду пожары охватили четыре района Ростовской области. Возгорания произошли в Каменском, Красносулинском, а также в Белокалитвинском и Тарасовском районах. Как позже сообщили в МЧС РФ, по состоянию на 22:00, на территории Ростовской области продолжают действовать два природных пожара в Белокалитвинском и Тарасовском районах, общая площадь которых составляет более 521,7 га. Наиболее сложная обстановка остается в Тарасовском районе, где происходит горение лесного массива на площади около 500 га. Здесь около 100 человек было эвакуировано из хутора Дубы, еще около 140 человек самостоятельно покинули станицу Митякинская, разъехавшись с дачных участков по домам, также проводится эвакуация около 100 человек из хутора Патроновка. На территории четырех сельских поселений района объявлен режим ЧС.

По данным СКР по Ростовской области, на станции Замчалово при тушении частного домовладения было обнаружено тело женщины.

Ростовская область

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