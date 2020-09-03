Перепись населения в труднодоступных районах РФ стартует в октябре

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Всероссийская перепись населения в труднодоступных районах стартует уже в октябре, сообщил руководитель федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Малков.

"Перепись в некоторых труднодоступных территориях начнется уже в октябре этого года и завершится в июне следующего. Первыми у нас будут труднодоступные территории в Республике Тыва, Томской области и в ЯНАО, а дальше эта работа пойдет по отдельному плану вплоть до июня", - сказал Малков на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в четверг.

Во многих регионах РФ перепись возможна только в определенные месяцы из-за погоды или культурных особенностей. Так, на острове Валаам постоянно проживает около 300 человек. Перепись там проводится в июне и занимает около недели.

"Например, в апреле в ЯНАО на традиционный праздник оленеводства собираются представители малых кочевых народов. В течение нескольких недель можно переписать около 12 тыс. человек, которые потом просто уходят в тундру, и большую часть года кочуют вместе со стадами оленей", - отметил Малков.

"Сейчас у нас по списку более 2,5 тыс. таких населенных пунктов в 26 регионах, в них проживает менее 1 млн человек. Но для нас принципиально важно, чтобы были переписаны абсолютно все", - добавил руководитель Росстата.

В начале июля правительство РФ перенесло проведение Всероссийской переписи населения с октября 2020 года на апрель 2021 года. Главным нововведением станет использование цифровых технологий и возможность самостоятельного прохождения переписи на портале госуслуг.

При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты российского производства со специальным программным обеспечением. Также принять участие в переписи можно будет на стационарных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров.