МИД РФ обвинил Польшу в финансовой поддержке протестов в Белоруссии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Польша открыто вмешивается во внутренние дела Белоруссии и поддерживает оппозицию в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Польские власти продолжают осуществлять неприкрытое вмешательство во внутренние дела республики Белоруссия. Варшава оказывает давление на Минск, диктуя линию поведения, открыто поддерживая, в том числе и финансами, включая работу с подконтрольными НПО, белорусские оппозиционные силы", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что также Польша развернула информационно-пропагандистское вещание для воздействия на белорусское общественное мнение и инициирует ужесточение санкций ЕС в отношении Минска.

"В этой связи не может не настораживать появившаяся информация о высказываниях первого лица государства относительно готовности "взять под защиту отдельные регионы в соседней республике", - добавила представитель МИД РФ.

Россия призывает Польшу "вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства, использования недопустимых в международных отношениях средств, к числу которых относится поддержка антиправительственных выступлений", сказала Захарова