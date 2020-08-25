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ЕС введет адресные санкции против белорусского руководства

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Европейский союз введет адресные санкции против тех деятелей в Белоруссии, которые несут ответственность либо за фальсификацию президентских выборов, либо за репрессии против народа после голосования.

"Я не могу назвать точного числа - где-то от 15 до 20 человек", - сказал во вторник журналистам высокопоставленный источник ЕС, рассказывая о повестке дня неформального "гимнихского" совещания министров иностранных дел стран союза, которое состоится в Берлине 27-28 августа.

"Гимних" - неформальное совещание, и поэтому никаких решений, в том числе по санкциям, на нем не будет принято. Министры выскажут политическую поддержку как принципов, так и характера санкций, и, возможно, назовут некоторые имена. Это обеспечит потом быстрое принятие официальных решений по письменной процедуре. Санкционный список будет открытым и по ходу дела будет дополняться.

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"Для санкций мы должны иметь достаточно улик против тех, к кому они применяются, чтобы их нельзя было успешно оспорить в Суде ЕС в Люксембурге, - напомнил источник. - В прошлом такое случалось, и это плохой опыт. Необходимо качество идентификации".

Санкционный список составляется и будет обновляться на основе информации, получаемой в основном от стран-членов ЕС и представительства Евросоюза в Минске, сказал он.

ЕС обычно вводит санкции, чтобы "изменить поведение международных акторов (действующих субъектов - ИФ)". Это политическое обоснование, а наказать виновных может только народ их страны.

"Наши санкции - это не карательные меры, - заявил этот чиновник. - Мы не судьи, не полиция и не административные органы. Мы хотим изменить политическое поведение (руководителей - ИФ). Можно много спорить, насколько санкции исторически доказали свою действенность. Мы по-прежнему верим, что они полезны в международной политике".

Единственным выходом из белорусского кризиса ЕС считает национальный диалог.

"Он может быть усилен извне, и поэтому ЕС предлагает свое содействие, услуги ОБСЕ, - отметил этот источник. - Это должен быть диалог между правительством, оппозицией и гражданским обществом".

ЕС Белоруссия

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