Первые поставки COVID-вакцины в клиники начнутся на следующей неделе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Поставки отечественной вакцины от коронавируса в клиники начнутся на следующей неделе, сказал "Интерфаксу" министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России".

"На этой неделе начнется вакцинация тех добровольцев, которые войдут в клиническое исследование III фазы, параллельно на следующей неделе начнутся первые поставки вакцины, небольшие пока, потому что надо соблюсти все интересы. На этой неделе все даты точно объявим", - сказал Мурашко.

О том, что на этой неделе в Москве начнется вакцинация добровольцев от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, вся инфраструктура для проведения пострегистрационных исследований вакцины Sputnik V готова.

Собянин отметил, что уже 5 тысяч человек записались на процедуру вакцинации. Заммэра Анастасия Ракова в минувшую пятницу уточнила, что первая партия вакцины уже поступила в три московские поликлиники.

Sputnik V - российская вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. Данный препарат прошел доклинические и клинические испытания, был зарегистрирован Минздравом РФ.

В ходе пострегистрационных исследований будут вакцинированы 40 тысяч человек, 10 тысяч из которых получат плацебо. Ожидается, что данные испытания продлятся около полгода, после этого вакцина станет доступна для всех россиян.