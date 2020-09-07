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Первые поставки COVID-вакцины в клиники начнутся на следующей неделе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Поставки отечественной вакцины от коронавируса в клиники начнутся на следующей неделе, сказал "Интерфаксу" министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России".

"На этой неделе начнется вакцинация тех добровольцев, которые войдут в клиническое исследование III фазы, параллельно на следующей неделе начнутся первые поставки вакцины, небольшие пока, потому что надо соблюсти все интересы. На этой неделе все даты точно объявим", - сказал Мурашко.

О том, что на этой неделе в Москве начнется вакцинация добровольцев от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, вся инфраструктура для проведения пострегистрационных исследований вакцины Sputnik V готова.

Собянин отметил, что уже 5 тысяч человек записались на процедуру вакцинации. Заммэра Анастасия Ракова в минувшую пятницу уточнила, что первая партия вакцины уже поступила в три московские поликлиники.

Sputnik V - российская вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. Данный препарат прошел доклинические и клинические испытания, был зарегистрирован Минздравом РФ.

В ходе пострегистрационных исследований будут вакцинированы 40 тысяч человек, 10 тысяч из которых получат плацебо. Ожидается, что данные испытания продлятся около полгода, после этого вакцина станет доступна для всех россиян.

Хроника 09 января – 07 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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