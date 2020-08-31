В ВШЭ объяснили ситуацию с магистратурой для Егора Жукова

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Оппозиционер Егор Жуков не поступил в магистратуру Высшей школы экономики, потому что был закрыт образовательный профиль, на который он подал документы, заявили в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Утверждение, что его "исключили" из ВШЭ, не соответствует действительности.

30 августа Жуков в видеоролике рассказал, что его отчислили из магистратуры ВШЭ сразу после зачисления. По его словам, он был принят на профиль "Искусство кино: режиссура и драматургия" и оплатил обучение, но договор с ним внезапно расторгли, а профиль был закрыт для всех, кто там планировал учиться. Им предложили перевестись на другие профили Школы дизайна, но он предпочел забрать деньги. Он считает, что его отчислили за оппозиционную деятельность.

"После расформирования специализации, на которую на коммерческой основе поступал Жуков, ему, как и другим девяти абитуриентам, прошедшим отбор, было предложено перейти на другие специализации. Жуков отказался от предложения Школы дизайна и предпочел забрать документы. Я лично проводил с ним эту беседу", - сказал руководитель Школы дизайна Арсений Мещеряков, разъяснения которого опубликованы на официальном сайте вуза.

В учреждении объяснили, что профиль, на который поступал Жуков, не откроется из-за того, что занятия не смогут вести преподаватели, на которых рассчитывали в школе.

Жуков весной 2020 года закончил бакалавриат ВШЭ по специальности "политология" и собирался учиться в магистратуре.

Вечером в воскресенье Жукова избили у его дома двое неизвестных. По факту возбуждено уголовное дело о побоях (статья 116 УК).

24 июля Жуков говорил, что его двое неизвестных подстерегли также у подъезда, но он сумел убежать и серьезных травм не получил.

6 декабря 2019 года Кунцевский суд Москвы дал Жукову три года условно за призывы к экстремизму в видеоблоге. Ему также запретили лично администрировать интернет-сайты. Мосгорсуд затем изменил приговор только в части вещественных доказательств: статуэтку лягушек прежде предполагалось уничтожить, но суд решил вернуть их студенту. В соответствии с решением суда Жуков работает на "Эхе Москвы", главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов взял его под поручительство.

Жуков сначала проходил по уголовному дело о массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы, но затем его преследование по ч. 2 ст. 212 УК было прекращено за непричастностью к этому преступлению.