Что произошло за день: понедельник, 7 сентября

Навальный вышел из комы, курс евро поднимался выше 90 рублей впервые за четыре года, в Минске пропала оппозиционерка Мария Колесникова

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Алексея Навального вывели из искусственной комы. В клинике Charite сообщили, что пациент начал реагировать на обращения, его поэтапно отключают от искусственной вентиляции легких.

- РФ до конца сентября оценит возможность переброски нефтепотоков из Прибалтики в российские порты. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Подготовку к принятию такого решения подтвердили в "Белнефтехиме". Ранее Александр Лукашенко заявил, что ответом Белоруссии на санкции балтийских стран может стать прекращение перевалки экспортных грузов через их порты.

- Курс евро днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года. Доллар торговался на Московской бирже выше 76 рублей впервые с 22 апреля. К вечеру рубль отыграл часть потерь на фоне новостей об улучшении состояния Навального.

- В Минске пропала член координационного совета оппозиции Мария Колесникова. Очевидцы сообщили TUT.BY, что люди в штатском посадили ее в микроавтобус и увезли. Была потеряна связь также с пресс-секретарем совета Антоном Родненковым, членом совета Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Иваном Кравцовым. В минской полиции отвергли задержание Колесниковой.

- В Кремле заявили о необходимости проверки публикации о "золотых паспортах" Кипра для российских бизнесменов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркнул, что не на все должности в государственных корпорациях распространяются ограничения, предусмотренные законом о государственной службе.

- Институт имени Гамалеи попросил денег на создание лекарства для пациентов с COVID-19. С помощью препарата больные смогут получать готовые антитела к коронавирусу до их выработки в организме. За сутки в России выявлено 5 185 случаев заражения коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в больницах и социальных учреждениях выявлено около тысячи очагов коронавируса.

- Потерявшихся в сочинских горах детей спасли. Спустя сутки одному из участников похода удалось дозвониться до матери и рассказать о местонахождении группы. Все найдены живыми и здоровыми, детей отправили в больницу Красной поляны.