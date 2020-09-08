Голикова рассказала, куда пойдут доходы от введения прогрессивного НДФЛ

Эти средства, в частности, направят в систему обеспечения населения лекарствами

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ даст дополнительные средства для системы обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями, в общей сложности на эти цели могут быть направлены 60 млрд рублей.

"Когда будет изменена шкала подоходного налога, и дополнительные средства пойдут на обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, а там, где это необходимо, - и соответствующими медицинскими технологиями. В принципе, это очень приличная сумма, 60 млрд рублей, которая дополнительно вольется в систему лекарственного обеспечения", - сказала Голикова во вторник на онлайн-совещании партии "Единая Россия", посвященном социальным вопросам.

Президент РФ Владимир Путин летом поручил внести в российское законодательство поправки, которые установят новую ставку НДФЛ в 15% в отношении превышающей 5 млн рублей в год части дохода физлиц.

Прогрессивный НДФЛ (15% вместо стандартных 13% в отношении превышающей 5 млн рублей в год части дохода физлиц), по озвученным оценкам, должен дать бюджету порядка 60 млрд рублей.