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Минтранс протестирует электронное оформление перевозок грузов и людей на машинах

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс сообщил, что с 1 по 30 октября собирается тестировать применение электронной транспортной накладной и электронного путевого листа при перевозке пассажиров и грузов автотранспортом.

В эксперименте будут участвовать крупнейшие российские грузоперевозчики и операторы электронного документооборота, уточнило ведомство. Эксперимент будут проводить в Москве и Подмосковье, Татарстане, в Калужской и Рязанских областях и на Кубани.

"Цифровое взаимодействие между представителями бизнеса и государства обеспечит прототип единой государственной информационной системы, разработанный ФГУП "ЗащитаИнфоТранс", - объявило министерство.

В ходе эксперимента первичные перевозочные документы будут оформлять как в электронном, так и в бумажном виде.

"Существующий механизм оформления транспортной накладной и путевого листа "на бумаге" требует от всех участников рынка перевозок существенных временных и финансовых затрат. Перевод же их в цифру обеспечит качественно новый уровень документооборота, что для бизнеса означает сокращение затрат, а для государства - прозрачность контроля", - отметил через пресс-службу замминистра транспорта Алексей Семенов.

Минтранс Александр Семенов Татарстан Москва Московская область Калужская область Краснодарский край

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