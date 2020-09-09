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ЕГЭ по иностранным языкам передумали делать обязательным

ЕГЭ по иностранным языкам передумали делать обязательным
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Единый государственный экзамен по иностранным языкам, который планировалось сделать обязательным для всех выпускников в ближайшие годы наряду с русским языком и математикой, не получит такой статус.

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Как сообщили "Интерфакску" в пресс-службе Минпросвещения России, решение принято советом по федеральным государственным образовательным стандартам при министерстве. Этот орган одобрил проект изменений в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования, согласно которым иностранный язык исключается из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация.

"Далее последует приказ министерства, но решение совета по ФГОС лежит в основе последующей нормативной работы", - пояснили агентству в пресс-службе министерства.

ЕГЭ по иностранным языкам должен был стать обязательным с 2022-2023 года. Ранее за исключение иностранного языка из этого списка выступали общественники, эксперты и учителя. В частности, высказывалось мнение, что школы и педагоги иностранного языка (в подавляющем большинстве 11-классники выбирают английский язык) не готовы к такому шагу.

Минпросвещения ЕГЭ ФГОС

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