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Путин допустил проведение саммита ШОС в ноябре в видеоформате

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируется в ноябре в формате видеоконференции.

"Как вы знаете, в силу сложившейся эпидемиологической ситуации нам, к сожалению, не удалось организовать изначально планировавшееся на июль заседание Совета глав государств, прорабатываем его проведение в ноябре в формате видеоконференции", - сказал Путин, обращаясь к министрам иностранных дел стран ШОС. В этой встрече президент принимал участие в формате видеоконференции.

"Уверен, что на предстоящем саммите мы сможем предметно и по-деловому обсудить пути дальнейшего наращивания всестороннего взаимодействия в рамках ШОС", - сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что проведением заседания Совета глав государств - членов ШОС Россия завершит свое председательство в организации и передаст его Таджикистану.

По словам президента РФ, на фоне глобальной пандемии коронавируса российское председательство старалось сделать все необходимое, чтобы ШОС работала, не сбавляя темпов и эффективно. "Конечно, нам пришлось скорректировать план мероприятий председательства, не все из намеченных более чем 90 мероприятий оказались реализованы, тем не менее, считаю, что ключевые задачи выполнены, и по основным направлениям сотрудничество в рамках ШОС укрепилось", - сказал Путин.

Говоря о темах, которые требуют внимания ШОС, президент РФ отметил ситуацию в сфере безопасности в Евразии и сопредельных регионах. "Остается напряженной обстановка в Афганистане, не утихают конфликты на Ближнем Востоке и севере Африки. Серьезную угрозу представляет терроризм, растут незаконный оборот наркотиков, оргпреступность и киберпреступность", - отметил Путин.

Он заметил, что еще многое предстоит сделать для расширения взаимодействия стран ШОС в области экономического сотрудничества, выстраивания технологических партнерств и единой транспортно-логистической инфраструктуры, а также перехода на национальные валюты во взаиморасчетах.

Владимир Путин ШОС

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